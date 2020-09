¿Qué les pasa?

Versión impresa

Definitivamente que no sé qué le pasa a las personas. Sí, insisto, aquellos que tienen que salir de sus casas deben tomar medidas extremas para evitar un contagio de la COVID-19. Vi al periodista Ángel Sierra, que hizo unos reportes en el interior del país y solo usaba el tapabocas, ¿por qué?. Le aconsejo a él y a otros por ahí que deben ser más enérgicos con este tema.

¡Qué bien!

Oye, en estos días di un vistazo al trabajo que realiza el periodista Betserai Richard, me gustó, muy llamativo e interesante. Le había perdido la pista, pero veo que sigue haciendo un buen trabajo, aunque esté de ese lado, sí, en una televisora estatal. Siga así, lo felicito, hace un trabajo periodístico donde capta la atención de su audiencia.

Un aplauso.

¡Qué necios!

No me pareció mal el programa “Fuego vs Fuego”. Sin embargo, repito, por qué solo usan la mascarilla facial, deben usar ambas. Aunque con el cubrebocas debe ser incómodo, deben usarlo para cuidar la vida de cada uno. Sean más responsables en eso, pues los vi bien cerca uno del otro, y recuerden que el virus solo necesita unos segundos para hacer de las suyas.