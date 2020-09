Normal

La Sra. Dezdy lo hizo bien en ContactosTVN, sin embargo, aunque sé que su personaje es así, creo que la gritadera estaba de más. Bueno, también noté que las preguntas eran un tanto sencillas en comparación con los otros días. Ah, no puedo dejar pasar su vestuario, a mí me gustó a pesar de que vi que varios le hicieron comentarios negativos. El programa es entretenido.

Se la sabe

A Nathy González le salió muy bien la broma de su embarazo. Un montón le creyó que estaba en la dulce espera. Vi las felicitaciones de personalidades de la farándula local y ella no decía nada, con razón. Y si no es porque cuenta la verdad aún estuviéramos pensando en que esperaba a su primer bebé. Para qué negarlo, la “mijita” la botó con ese embarazo confuso.

Me gusta

Tenía tiempo de no dar un vistazo al trabajo de Caroline Schmitt y déjenme decirles que lo sigue haciendo muy bien, muy profesional. El manejo frente a la cámara es aún mejor, bueno y así debe ser, pues no es para menos con tantos años de experiencia. Aunque yo veo a algunos que son veteranos en la materia y se les escapan unas cosas. Me encanta su trabajo.