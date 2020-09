La columna de doña Perla

Bien

Me gustó la participación de Ramiro y La Bibi en Fuego vs Fuego. La Bibi le puso su sazón y su chispa de “desorden con orden” y al final salieron vencedores. Bueno, es que ella ya sabe de cocina y Ramiro la apoyo y se dejó guiar. Fue un buen trabajo en equipo. Es muy entretenido este programa gastronómico, para quienes les gusta el arte culinario. Continúen así.

Artístico

Oye, las “Cholly Cubanas” de Chollykid se parecen a los collares de Anuel AA y a los que usa Sech. Sé que es un emprendimiento del “mijito” y lo aplaudo y debe tener a su clientela, porque para mí son como exageradas. Habrá gente que sí les guste y antes de que me digan que no es mi problema, también estoy de acuerdo con que “para gustos los colores”.

Bien

Tenía días de no ver los reportes de Ricardo Icaza, pero él hace un buen trabajo, además, va bien acicalado. Hay unos periodistas de deportes que son “más relajados” a la hora de salir en TV y no está mal, porque a veces son programas que se prestan para eso. Me gusta ver sus reportes y hasta guapo es. Siga así, que puede ser ejemplo para un par por ahí.