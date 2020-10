¡Me gustó!

Me divertí mucho con Japanese en #ContactosTVN. La pobre Marelissa Him ya no sabía qué hacer con él, pues en cada llamada se salía con una locura diferente. Por momentos me dio la impresión de que se enredaba llamando a sus contactos. ¡Pobre! Aunque al final salió victorioso. Ah, lo otro fue que llamaba a personas muy conocidas, quién como él.

¿Qué le pasa?

No sé si han notado las cejas de Susan Castillo, siento que siempre sube una más de lo normal. En ocasiones se ve hasta extraña, ¿serán los filtros? Además, he visto que en las redes su rostro llama la atención, algunos le dicen que es Photoshop y otros insisten en que es filtro. Bueno, en cualquiera de los casos, la “mijita” exagera. Usted es bella, luzca más al natural.

Puro ‘feeling!

¡Opa! La periodista Delia Muñoz es muy guapa y he visto que todo le queda muy bien, y ni hablar de su cabello y su maquillaje, muy atinados. Oye, pero en estos días la vi de pie en el “set”, de cuerpo completo, y hasta se para con delicadeza, bien hermosa. Pero, no le queda mal, tiene estampa para tirar “piquete”. Además, hace bien su trabajo de presentadora de noticias.