¡Estoy de acuerdo!

Versión impresa

Muy bueno el consejo que dio Alexa Chacón acerca de las visitas a los restaurantes. Si sabemos que estamos en medio de una crisis sanitaria, para qué “buscar lo que está quieto”. ¡Señores! Eviten ir en grupos grandes, deben organizarse. Hay que tomar conciencia, este virus no es relajo y hay muchos que aún piensan que sí. Alexa, la felicito por estas palabras.

No...

Ay, no sé, pero ver presentar el noticiero a la periodista Kristell García me da como pereza. Lo hace como en cámara lenta, no qué va, no hace “clic”. No sé, debe ponerle más emoción, claro, no es que se va a arrebatar frente a la pantalla, pero debe relajarse más. Además, esos “outfits” para los tigres, pega en uno que otro. Creo que puede mejorar, confió en usted.

Bien

De verdad que a veces hay periodistas que me sorprenden con su talento, porque uno casi no le presta atención sino a los “más famosos” o, como dice Orman Innis, a los “más conocidos”. Pero, en estos días vi a Vanessa Zuely Posada, de SERTV y me sorprendió, la “mijita” hace su trabajo bien y en la calle que es donde se ve quién trabaja más. Siga así.