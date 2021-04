Diferente

Versión impresa

Me gustó el vestido que lucirá Carmen Jaramillo en la competencia de Traje Nacional durante el Miss Universo. De verdad, que le queda espectacular y vi que tiene buenos comentarios, se los merece. Ella es muy guapa y hará una buena representación del país en el certamen internacional. ¡“Mijita” usted brilla! Desde ya, le deseo mucha suerte. ¡Felicidades!

No me gustó

Me dio pereza ver la revelación del sexo de la bebé de Abraham y Eliza Iveth, demasiada tontería para el momento. Sí, sé que están en todo el derecho de hacer las cosas como deseen, pero me dio angustia ver tantos pasos para decir si es niño o niña, bueno sus personajes en redes sociales son así, imagino que por eso lo hicieron de esta manera. Pero, felicidades.

¡Ohhh!

Oye, muy bien se ve Elmis Castillo en esa foto donde sale vestido de “jeans”, se le aprecian todos los “cuadritos”, qué bien. Considero que el “mijito”, como todo ser humano tiene su lado loco, pero, se esfuerza por lo que quiere, trabaja por cumplir todas sus metas esto es de admirar. Pero, volviendo al tema, sé que dejó a más de una con la boca abierta.