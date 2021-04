¡Malos!

La verdad no sé por qué algunos se burlaron de Delyanne Arjona cuando lloró al hablar de aquella pregunta que le hizo su hija sobre su trabajo en el programa matutino. Parece que esos que se rieron o hicieron un comentario negativo, nunca han pasado por algo similar. La “mijita” se conmovió y por eso actuó así. Creo que es algo normal, pero le dijeron de todo. No me parece.

Bien

Me agradó la respuesta de Dímelo Flow a aquel seguidor que dijo que la canción de El Boza estaba mejor que la que Dímelo Flow le produjo a Daddy Yankee, muy educado, pero le dio su “pa’ tras”. Hubiese sido otro lo insulta o utiliza palabras grotescas. ¡Bien por usted! Además, ese que comentó está fuera de orden, dejen a la gente y disfrute la música que le gusta.

Esperanza...

Qué bueno que alcanzaron las vacunas para Orman Inniss y, a pesar de que, muchos estén con temor a aplicarse la vacuna de AstraZeneca se agotaron rápidamente, eso confirma que un alto porcentaje de la población cree en la ciencia y en lo que han dicho los médicos sobre la vacuna en cuestión. Y que bien que Orman hizo ese llamado a que se vacunen.