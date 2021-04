¡Qué barbaridad!

Versión impresa

¡Ay Dios mío! Qué locura la gente, inventándole un “Only Fans” a Jacky Guzmán, pero si esa persona quería mostrar a la “mijita” en vestido de baño, creo que todo Panamá y fuera de este país, ya la han visto así y gratis, así que ese que inventó la cuenta no iba a ganar mucho. Vi los comentarios y hay muchas personas que piensan igual que yo. ¡Cosas de la vida!

¿Qué? No hay plata

Me gustó mucho la respuesta de Diego De Obaldía a la persona que supuestamente lo iba a secuestrar. A la gente si le gusta molestar, dizque lo iban a secuestrar. Creo que si alguien va a hacer eso no lo avisa, lo hace y ya. Parece que algunos por ahí no tienen nada que hacer. De todas maneras, Diego, cuidado cuando sale por ahí, por “si las moscas”.

Vaya, vaya

Oye, de seguro varios están sorprendidos con la nominación de “El Chombo” en los Premios Heat y tal cómo comenta la gente en las redes sociales, qué dirán los puertorriqueños. ¡Ay madre! Bueno, sí “El Chombo” está en esa lista por algo será, deseo que le vaya bonito en esta competencia, no en vano es reconocido por muchos. ¡Suerte al “mijito”!