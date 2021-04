¡Ay no!

Versión impresa

Ese reto de la pizza en Jelou! no me gustó para nada, eso parecía era un reguero. Todos los ingredientes estaban tirados encima de la masa. Está bien que la idea era poner a volar su imaginación y ser creativos, pero se veían horribles. Sí, ya sé que era un reto, pero deberían presentarlos más bonito y apetecibles. No me gustó. Presenten algo mejor en el programa.

Guapa

¡Opa! Blanca Herrera se conserva muy bien, los años pasan por encima de ella. Claro, sus cuidados estéticos deben ser muy rigurosos, pero, de igual forma está muy guapa y no aparenta su edad. Me encantan sus “outfit”. Aunque, a veces desatina en algunos de ellos, pero en su mayoría son hermosos. Además, ni hablar del maquillaje y de sus peinados. ¡Bella!

Mejor

¡Qué bueno! Siento que el periodista Demetrio Ábrego, corresponsal de TVN, ha mejorado bastante a la hora de dar sus reportes. Antes lo veía como lento y se equivocaba bastante, a pesar de que, no es nuevo en este trabajo. No obstante, he visto sus últimos despachos para el noticiero y le quedan muy bien. Se ve más seguro a la hora de hablar.