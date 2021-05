Aplauso

Versión impresa

¡Admirable! Me agrada ver cómo Robin Durán trabaja, sin pena a nada, porque hay unos “famosos del patio”, que están en las nubes y que jamás los verías vendiendo comida, aunque la estén pasando mal. Pero, Robin está trabajando fuerte en su emprendimiento. Un aplauso para él. Al parecer le está yendo muy bien, eso pasa cuando te entregas 100% al trabajo. Siga así “mijito”.

Guapa

La ex Señorita Panamá, Rosa Iveth Montezuma, está bien guapa, como dicen por ahí, está como el buen vino. Celebró sus 28 años y publicó fotos hermosas. Su cabello está envidiable, al menos para mí. Ese vestido “espectacular”. Para mí estuvo bien asesorada para esa sesión. Su maquillaje sencillo, pero se le veía elegante. Feliz cumpleaños, aunque un poco tarde.

No

Apareció Milagros Lay con ganas de salir bien librada de lo que hizo. ¡Ay no! Solo de recordar esa casi “telenovela”, me da una angustia. ¿Cómo puede haber gente así? Personas con esa mente mala. No sé como ella puede estar como si nada hubiese ocurrido, después que engañó a tantas personas. Debería terminar de pagar todo lo que hizo. Amanecerá y veremos.