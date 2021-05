Fuerte

¡Revuelo! Esto es lo que ha causado la noticia de que Delany Precilla y Paul McDonald se van a casar. A muchos no les agradó la noticia, pues aún recuerdan los jugosos salarios que disfrutaron los “influencers”. Me da pena ajena con ellos, la gente no va a olvidar así de fácil ese episodio de su vida, esto siempre los va a perseguir, pero, ya deberían pasar la página.

Pereza...

¡Ay no! Qué pereza me dio Rafe Lucado con eso de que se le quebró el hacha. ¿En serio? El “mijito” lo publica como si fuese la gran cosa, a los hombres del campo les pasa eso con frecuencia y no andan con su “taquilla” y son hombres que trabajan a diario bajo el sol y agua. Creo que Rafe no sabe cómo llamar la atención. Por favor, sea más ingenioso.

¿Hasta cuándo?

¡Qué barbaridad! No puedo creer que “El Maleante caro” siga como una sombra a Tatiana, ya debe dejarla en paz. Debería pasar la página y dejar que ella pueda rehacer su vida, tiene que borrarla de su mente. Ella se ve muy segura de no querer saber de él, espero no sea solo impresión mía y esta vez se aleje de verdad.