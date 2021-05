¡Bárbaros!

Si hay envidia que no se note. Vi que muchos han dicho de todo, luego de que “Sech” promocionará su disco “42” con esa pelota enorme donde se ve este número. Muchos dijeron que por que no gastaba ese dinero comprando bolsas de comida. ¡Señores! El “mijito” puede hacer con su dinero lo que desee y si no le nace hacer una donación no podemos hacer nada.

Bien por ellos...

Qué lindo fue ver a Marco Oses y a su ahora esposa, se ve que están enamorados, ojalá ese amor les dure para siempre. La novia se veía sencilla, pero hermosa, bueno, es que ella es guapa. Marco también se veía muy elegante. Parecía una boda de esas que se ven en las películas. Me gustó ver a esta pareja, le deseo lo mejor en esta nueva etapa.

No sean así...

Oye, qué feo algunos comentarios que se generaron por los supuestos $15,000.00 que dio el Gobierno para apoyar a la Señorita Panamá, Carmen Jaramillo, durante el certamen internacional. Sí, sé que Panamá tiene otras necesidades, pero tampoco es que era un millón. No sean así, había que apoyar a la “mijita”, quien representó muy bien a su país.