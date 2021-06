No perdonan...

No se nos pasa una, vi el video de Assilem hablando del cerdo con el que posó hace unos días y mientras ella contaba que ya no estaba el puerco porque sino se moriría de gordo y mejor lo aprovechaban y se lo comieron. La “mijita” dijo una palabra mal y le han caído los “haters” que si no sabe hablar. ¡Ay Dios mío! A cualquiera le puede pasar algo así. ¡Qué fuerte!

Bueno, después de todo el revuelo que causó la Marigaby para lanzar su tema “Exceso”, tengo que aceptar que no se escucha tan mal. También soy de ll grupo de personas que piensa que se oye mejor que las de “La Cuchita”. Pero, hay que escuchar otras canciones para dar una opinión más clara. Hasta el video me gusto y ni hablar del “outfit”, bien bonito.

Cada vez que veo a Ashlany Gómez quedó con la boca abierta, está muy guapa. Su cambio ha sido sorprendente. Claro, que ella ya era guapa, pero con los retoques estéticos quedó más hermosa aún y cada día que pasa se ve más hermosa. Espero que siga así “empoderada”. Muy bien que esté pensando en superarse en todo el sentido de la palabra. ¡Felicidades!