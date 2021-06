¡Horrible!

¡Ay no! Ya me da pena ajena Anyuri, “La Cuchita” con su “no se le paró”. Sí, es un “trend” en Tik Tok y todo, pero en tono de burla, no es para menos, ese corito esta bien, pero bien “fuera de orden”. Lo peor es que cuando la canta ella se cree la película de que le está saliendo muy bien. A veces pienso que la “mijita” lo hace en tono de broma, ¿será?

De admirar

Oye, el Instagramer Fernando Sánchez me sorprendió con ese video sobre el robo del radio de su auto. Estaba bastante tranquilo y hasta deseándole a la persona que le robó que le vaya bien con lo hurtado y que ojalá le sirva para llevar alimentos a su mesa. ¡Wao! No me esperé eso, pero ocurrió. Sentí de verdad paz en su corazón y aceptación de lo ocurrido.

Pereza

¡Qué barbaridad! Liza Hernández más fue el aboroto que desató hace unos meses con la supuesta grosería que le hizo Floyd y ahí está de nuevo detrás del boxeador. ¡Ay no! Muy feo eso, se hubiese quedado callada, ahora se ríen de ella. ¡Santo! Además, vi el último video en la fiesta de Floyd de esta semana y no sé, pero se veía bien aburrida.