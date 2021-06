¿Entonces?

Sí, me da alegría saber que, después de su salida de Jelou!, Stevens Joseph, recibió su casa, pero no hagan un escándalo. A decenas de personas le entregan sus casas. No es “hate”, solo que el “mijito” quedó publicando todo de una vez, hagan las cosas en silencio, en ocasiones nos va mejor. No obstante, qué bueno por él y que la disfrute, todo no es malo.

¿Pataleo?

¡Ay no! Qué tontería la de “El Chombo” de amenazar con que se iba de YouTube y al final se queda. ¡Puro “show”! Debió quedarse callado si solo era pataleo. Claro, el tema de “copyright” es delicado, pero desde el principio debió escribir a YouTube y no armar alboroto. La verdad que cuando se es “influencer” o “famoso” se hace lo que sea para llamar la atención.

Lindas palabras

Me encantaron las palabras que Sheldry Sáez le dedicó al fallecido escritor Ariel Barría en sus redes sociales. Palabra profundas que salieron del alma. Un agradecimiento por todo lo que la apoyó el profesor durante la introducción de la modelo al mundo de la literatura. El docente la marcó y le dejó muchas enseñanzas. “Mijita”, gracias por despedir así al escritor.