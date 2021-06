Déjenlo

Versión impresa

Oye por qué tanto “hate” porque “El Boza” viajó a Punta Cana en un puesto de turista en el avión. Hay quienes comentaron que debió viajar en primera clase. ¡Ay no! Dejen al “mijito”, el avión iba para el mismo lugar y hasta se ahorro dinero. Imagino que esos que comentaron ni a Chiriquí van y cuando lo hacen se van en bus. Dejen que viaje en el asiento que él quiera.

¡Revuelo!

¡Qué alboroto! Sí, la gente formó un revuelo al ver a Jacky Guzmán y a Dímelo Flow juntos. ¡Ay por Dios! Ni que fuera la relación de cada uno de esos que comentaron. A mí no me gustó que Jacky se sentara lejos de su hija y prefirió al novio. Me dio cosa con la niña, aunque algunos piensen que es una tontería. Por lo demás que bueno por la reconciliación.

¡Ay madre!

La gente se pasa. Qué fuerte ese comentario que le hicieron a “La Pantera”, por suerte ella no se lo tomó tan mal. Bien hecho que le respondió que ella es guapa como sea, sin buscar una pose, es decir, no se esfuerza mucha, pues considera que como sea ella es bonita. Una cosa es un comentario y la otra es faltar el respeto. ¡Qué barbaridad! Joani Ben, sí, usted es guapa