Me gusta

Versión impresa

¡De admirar! Aunque algunos digan lo contrario, a mí sí me parece que Susan Castillo y Boris Reyes hacen una hermosa pareja, al parecer hay amor del bueno entre ellos. Me encanta ver como ella lo llena de mimos y él le corresponde. De verdad que los admiro, ojalá ese sentimiento entre ellos no termine. Sigan así, me gusta verlos gozar de su relación.

Guapa

Me encantó ver unas de las últimas fotografías que publicó “La Gallina Fina” en sus redes sociales, muy guapa. De verdad que el estilo y el color del vestuario le quedaron como anillo al dedo. Sí, ya sé que a algunos les parece pasado para la edad de Sandra Sandoval, pero a mí me gustó. Lo único que le critico es ese error ortográfico de “vaya”, aunque ya lo corrigió.

Felicidades

Aunque parezca una tontería, qué alegría saber que la presentadora Massiel Mas tendrá un segundo hijo/a. Además, como era de esperarse, está disfrutando de esta etapa junto a su familia, que pronto sumará a este cuarto miembro en el hogar. Además, ella es muy simpática y carismática. Pero, volviendo al punto del nuevo bebé, les mando muchas bendiciones.