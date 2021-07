Sí...

Continuando con el tema de la prohibición de uso de retoques o filtros a los “influencers” o las marcas en Noruega, estoy 50/50 con la opinión de Bettina. Sí, es cierto que es importante criar a niños más fuertes, pero, también considero que a veces se pasan con los filtros y retoques que cuando los ves en la vida real no son ni la sombra de lo que viste en las redes sociales.

Bella

¡Qué linda se ve Demi Becerra con su pancita! La veo más guapa de lo que ya era. No obstante, sí me da como cosita ver cuando hace ejercicio, bueno, yo sé que los debe estar haciendo con la supervisión de un especialista. Así que siga todas las indicaciones para que no haya ningún percance. Ni hablar de los “outfits” que utiliza están hermosos.

Mejorando

Oye, “La Cuchita” ha mejorada bastante en su música. Veo que sigue recibiendo comentarios positivos de su nuevo tema “Más de lo que mereces”. Por otro lado, también veo que ha cambiado un poco algunos “outfits” y le quedan muy bien. Espero que siga por esa línea produciendo música más atractiva y con buen contenido. La felicito “mijita”, va por el camino correcto.