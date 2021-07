¡Ay no!

¡Qué barbaridad! No es conmigo y parece una pesadilla. Yemil por qué no se olvida de Tatiana y la deja vivir su vida. Ese comentario que él hizo estuvo fuera de lugar. Ojalá ella no le vuelva hacer caso. Tatiana, usted quedó muy guapa con ese paso que dio por el cirujano. Claro, ya era guapa y ahora está mejor. Siga con sus metas, no se distraiga.

Más bien

Oye, la Anyuri anda bien posicionada en YouTube con su nuevo tema “Más de lo que mereces”, más bien por la “mijita”, ya era hora que sacara un tema que de verdad pegara. Al menos eso dicen las estadísticas de la plataforma. Y parece que por Spotify también le está yendo bien. Digo, el tema no está mal, pero tampoco es que sea la gran cosa, pero avanzó un poco.

Pobrecita

Kathy Phillips llanto porque su pequeña Lynn ya está en la escuela, tranquila, es normal. Además, solo vea que la niña está de lo más contenta, así que usted agárrela con calma. No es para tanto, sé que la emoción se la ganó, pero no era para llorar, la pequeña se veía feliz en su ambiente y eso, creo, que debe ser lo más importante. Es solo una nueva etapa.