¡Qué horror!

Versión impresa

¡Ay no! yo no sé si reír o llorar cuando veo el baile del Maestro Pipón junto a otros participantes de Panamá Race. ¡Santo! Necesita echarle aceite a esa cintura, él estaba bailando cualquier cosa menos la música que tenía en ese momento. ¡Qué horror! Si la competencia fuera del mejor baile, lo hubiesen descalificado de primero. ¡Qué barbaridad! Las críticas le han llovido.

¡Ay no!

Ya me da pereza Bettina con esos Tik Tok, llega un punto en que ya no es gracioso, al menos para mí no lo es. “Mijita”, si quiere ganar más seguidores ponga a volar esa imaginación más, yo sé que usted puede, pero, de verdad que con el Tik Tok ya me da como aburrimiento. Sí, estoy en libertad de no verlos, pero lo hago porque tal vez sea algo nuevo y no lo es.

Ejemplo

Jav Jurado tiene toda la razón, debemos tomarnos en serio el estrés. La vida es una y como dice la canción “se puede acabar en un segundo”. Tenemos que bajar las revoluciones, tratar de pensar en nosotros. Me alegra mucho que Jav ya esté mejorando, tremendo susto tienen que haber pasado y no es para menos. Ahora, a descansar y concentrarse en su recuperación.