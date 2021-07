A mí me dolió

Ayer vi las fotos de cómo va la recuperación de Assilem, “La Polla”, después de su nueva cirugía estética. ¡Ay no! Se ve que le duele mucho, para qué pasar por eso tantas veces. Además, se veía bien así como estaba. Pero, como dice el refrán: “el que quiere celeste que le cueste”. Ojalá se recupere pronto. Creo es innecesario tanto dolor, pero cada cabeza es un mundo.

¡Felicidades!

Ojalá ese amor que se juraron Alexis y Verónica sea de verdad y para siempre, porque hoy día los matrimonios duran menos que un suspiro. Mucho amor y a la final quedan en nada. Bueno, yo mirando las fotos se ve que fue algo sencillo -no barato-, pero les quedó muy bonito y romántico, esa era la idea. Se ven que son felices. Sigan así que ahora es que viene lo bueno.

¡Qué dolor!

¿Será cierto? Aún no lo aceptó. Tatiana con Yemil, otra vez. ¡Santo Dios! Ojalá sea un montaje o una patraña. No puedo creer que la “mijita” siga en ese círculo. ¿Cuándo abrirá los ojos? Esto no la va a llevar a nada bueno, qué lástima y qué tristeza con su mamá que ha estado ahí batallando para sacarla de ese mundo. Amanecerá y veremos qué es lo que pasa.