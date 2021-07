¡Bien dicho!

Versión impresa

Estoy de acuerdo con lo que dijo Gisela Tuñón. Considero que no hay por qué denigrar a los atletas si ellos no ganan en la competencia, porque tuvieron la valentía de ir a competir y de seguro dieron lo mejor de cada uno de ellos. Pero, sí el deportista gana, entonces sí sale más de uno a felicitarlo y diciendo que es un orgullo panameño. ¡Qué barbaridad!

Muy feo

Oye, continúo con el tema del comentario negativo que hizo Karen Chalmers contra el grupo que había cerrado en El Espavé, el sábado. Sí, comprendo el caos que ocasionaron, pero ella no se expresó de la mejor manera. ¡Más empatía señores! Cada persona tiene su lucha y llamarlos pendejos no estuvo bien. Además, el mundo da muchas vueltas, no se le olvide.

Verdad

Totalmente cierto lo que dijo Piky Zubieta, hay que hacer lo que nos haga feliz. Y sí ella es feliz bajando de peso, a quién le debe importar. Si se ve mal o no es su asunto. Yo la veo radiante y satisfecha con sus logros, eso es lo que debe importar. Al final la gente no va a estar conforme con nada, siempre dirán cosas negativas de los demás. Usted siga, se ve hermosa.