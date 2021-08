Siga así...

Me alegra ver que “Sech” pudo arrancar su gira “42” por Estados Unidos y México. Está de más decir que el “mijito” tiene talento. Hace un excelente trabajo con su música. Una vez más quiero reiterarle mis felicitaciones, pero, también me gustaría decirle que nunca debe olvidar cómo llegó hasta ahí, que no se olvide de su gente, que se mantenga humilde. Es solo un consejo.

¡Me gustó!

Oye, que cambió el de Windy Girk. ¡Muy bien por ella! Si la “mijita” se siente satisfecha con esos cambios me alegra por ella. Aunque su nuevo “look” lo haya logrado a base de cirugías, como dicen muchos por ahí, no importa, la plata es de ella y los dolores los sintió ella. Además, esos retoques le han quedado muy bien, nada exagerado, al menos para mi concepto.

¡Qué mal!

Los delincuentes andan arrebatados, más de lo acostumbrado. Qué susto el que se llevó Elizabeth Jipsion luego de que le dejaran su cuenta bancaria vacía. ¡Dios mío! A mí me da algo si me pasara eso. Por suerte, tuvo un final feliz y el banco se hizo responsable del asunto, aunque a otros que les ha pasado lo mismo todavía esperan su dinero, ojalá se los devuelvan.