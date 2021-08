¡Ay madre!

Versión impresa

¡Qué alboroto! Sí, la gente sorprendida y criticando a Daluna porque tiene unas libras de más. ¿Qué pasa? En qué nos afecta esa situación, será que se van a morir porque ella subió de peso. Es su problema y si ella se siente bien así, a nadie le debe importar. Para mí, igual sigue siendo una mujer guapa. Oye, los “haters” la han atacado, suéltenla ya, no es para tanto.

¡Qué bien!

Qué orgullo ver a Sofía Váldes en el escenario del Festival Musical Lollapalooza. La “mijita” va por buen camino y ojalá se mantenga en esa vía, porque si es así llegará muy lejos. Además, me alegra que los panameños la apoyen en este caminar con sus buenos deseos, claro, como en todo, hay uno que otro “hater”, pero eso es lo de menos. La felicito, buena presentación.

Sí y no

Vi el “outfit” de Marelissa Him en el programa matutino de este lunes, un poco extraño, pero no se le veía mal. Yo diría que más que extraño, es algo diferente. Sí, es hasta un tanto elegante, pero, la he visto usando unos vestuarios más hermosos. Bueno, en fin, no se le veía mal, pero tampoco era algo ¡wao! Espero elija otros colores y diseños para los próximos días.