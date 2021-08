¡Revuelo!

La gente no está muy a gusto con que Miguel Melfi haya ido a representar a Panamá en el “reality” “El poder del amor”, el cual se realizará en Turquía. Algunos dicen que sí es guapo, pero que no representa al hombre panameño. ¡Ay madre! Bueno, yo coincido en que es guapo, pero también habría que indagar en cómo se dio la elección del “mijito”. Igual, para él mucha suerte.

Más bien...

Oye, veo que a muchos les ha causado “ronchas” ver a Sandra Sandoval en Nueva York. ¡Ay! Dejen a la “mijita” ella está gozando y acá algunos con dolor. No seamos envidiosos que eso no lleva a ningún lado. Además, ella no fue con el dinero de nadie para ese viaje, ella ha trabajado bastante. No sufran calenturas ajenas. Mejor trabajen y viajen ustedes.

Fuerte

Bueno BK está en el ojo del huracán tras conocerse que estará trabajando un tema con Yemil, esto no le ha gustado a decenas de personas. Sí, es fuerte, pero también tenemos que ver que el productor está haciendo su trabajo, solo que con un artistas que no es del agrado de muchos. Esta parte la comprendo, al final BK lo ve como una suma para su cuenta.