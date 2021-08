Guapa, pero...

Vi como quedó Assilem, “La Polla”, después de su nueva cirugía estética, se le ve muy bien, no lo voy a negar. No obstante, espero que se cuide para que no tenga que estar en eso a cada rato. Con una rutina de ejercicios y buena alimentación se puede mantener así de guapa y saludable. Solo tiene que decidirse y ser persistente. Es solo un consejo no lo tome a mal.

¡Qué tristeza!

No puede ser. Otra vez, la novela de Tatiana y Yemil. Creo que ambos necesitan ayuda de un profesional. Esto ya es más que una relación tóxica, no soy yo y me da miedo que termine en una tragedia. Verlos discutiendo me dio tanta tristeza, aunque pareciera que la más molesta era Tatiana, pero, de igual forma que triste. ¿Será que alguien los ayuda de verdad?

Vaya, vaya...

Oye, Nicole Pinto reiterando lo guapa que está con unas fotografías que publicó en sus redes sociales. Muy bonita y todo, pero, de verdad tienen que salir con tan poca ropa para llamar la atención. ¡Ojo! Estoy clara en que es su vida y en que se ven muy lindas, pero, también lo son con más ropa. A cada rato andan con esas fotos. En fin, es su problema.