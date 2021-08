¿Será?

Bueno dice Jacky Guzmán que no tenía un “chupete”, que esa marca era una quemada con la tenaza, mmm... ¿Será cierto? Bueno ella sola sabrá su cuento, aunque para mí sí parecía un "chupete" y no es que sea problema mío si era o no, solo que se le veía extraña esa marca. Debió tapárselo, porque la gente empezó a sacar sus conclusiones.

¡Qué bien! Me emocionó la confirmación de que, Sara Bello y Agustín están a la espera de su primer hijo. ¡Qué lindo! Ellos hacen una bella pareja y se ve que hay mucho amor, como debe ser. Ojalá que sigan así por muchos años, al lado de su pequeño/a. La gente diciendo “yo lo sabía”, pues si ellos no lo habían confirmado, ellos sabrán por qué. ¡Felicidades!

Oye, el que sigue subiendo como la espuma es el productor musical BK, me sorprende que haya dado pasos gigantes en su carrera durante la pandemia, porque antes se conocía de su trabajo, pero no tanto. Al menos es algo positivo en medio de la crisis sanitaria que está afectando a miles. BK siga así trabajando fuerte, ya quiero escuchar ese tema de iZaaK y Eddy Lover