Respire...

¡Dios Santo! A veces me asusto cuando veo cómo se exalta el periodista Icard Reyes en el noticiero matutino, pienso que le va a dar algo. “Mijito” Tómelo con calma, respire profundo. Sí, hay temas que dan coraje como lo ocurrido en la Comisión de Presupuesto entre los diputados Raúl Pineda y Edisson Broce. Pero, no se ponga así, le puede pasar algo. Es un consejo.

Pereza

¡Ay no! A mí no me agrada mucho la participación de Miguel Melfi en “El Poder del Amor”. El “reality” es como actuado. Además, Miguel tiene como un estilo que quiere copiar de sus compañeros y eso no le va, no me gusta para nada. El mismo programa es aburrido. Pero, Miguel, póngase en las pilas, a ver si le da sazón a ese “reality” y sea usted mismo.

A descansar

Rosa Iveth y Carolina ya pueden respirar tranquilas, ya no se perderán más en las calles. Hicieron un buen trabajo, pero, así es la vida, tocó salir del programa. Les voy a confesar que tampoco soy “fans” de Panamá Race, no sé es una gritadera que Dios mío, pierden mucho tiempo haciendo bulla. A veces también lo veo muy actuado. Esperemos mejoren las próximas entregas.