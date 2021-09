¡Santo!

Se armó el revuelo entre la hija de “El Mechi Blanco”, Dania Vergara, y el vocalista de la agrupación de Ulpiano Vergara, Alejandro Torres. Un “dime que te diré”. No sé, a mí me parece extraño que siempre sean los músicos los del problema. Hay que estar claros y analizar bien la versión de ambas partes, de Dania y Alejandro, no podemos juzgar a la ligera.

Así se habla

Que bueno que a “La Bibi” no le importe lo que digan los demás de ella, ya el que dirán le dejó de importar hace tiempo, como ella misma dijo en su cuenta de Instagram. “La Bibi” se mostró en vestido de baño de dos piezas, para mí se ve muy guapa. Claro, hubo quienes le tiraron “hate” por mostrarse así en las redes sociales, pero no me parece algo para criticar.

Que risa...

Me ha causado gracia lo que dijo Sandra Sandoval sobre las presentaciones en los divorcios. ¡Qué invento el de ella! Amenizar un divorcio, es en lo que menos piensa la gente a la hora de separarse de esa persona a la que un día le juraron amor eterno. ¡Fuerte el asunto! Aunque pueda que salga alguien que sí quiere una fiesta para despedirse de ese amor “tormentoso”.