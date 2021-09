No sé ustedes

¡Ay no! Después de la cirugía estética que se hizo Dundunsuá, la verdad no noto la diferencia, no veo ese famoso “antes y después”, ¿será que estoy viendo mal? Bueno, habría que esperar para ver esos resultados bien, luego de que causara revuelo cuando anunció esta operación, ya que ella hizo comentarios negativos de las personas que se hacían operaciones estéticas.

Guapa

Definitivamente que cada día veo más guapa a Susan Elizabeth Castillo. Sí, sé que dirán que ella tiene dinero para ir a las estéticas, pero, de la manera que sea, se ve hermosa. Sus “outfits” me encantan y le quedan bellos. Además, se ve que es carismática y eso es un complemento para verse mas simpática. Aunque sus cejas a veces estén medias raras.

Bien

Oye, tenía unos días de no escuchar hablar sobre “El Boza”, pero ya me enteré que está de gira promocional en Miami, Estados Unidos. ¡Más bien! Me alegra que siga subiendo como espuma, solo espero que no se le suba el ego como lo han hecho otros artistas locales y que al final han quedado mal. “Mijito”, recuerde mantener su humildad, no olvide sus inicios.