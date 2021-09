Más bien...

Oye, me alegra ver que el matrimonio de Margarita Henríquez y Jorge Bustavino va viento en popa, hasta casa tienen. ¡Qué linda pareja! Hasta parece de telenovela esta relación. Yo sí les deseo lo mejor, cada quien decide con qué persona quiere compartir una relación sentimental. Por favor, ya olvídense de Lucho Pérez que también está haciendo su vida.

Por favor...

Otra vez este asunto. ¡Señores! Alguien que le brinde ayuda a Tatiana Vélez que, por lo que puedo observar, quiere alejarse de “El maleante caro”. Aún estamos a tiempo de evitar algo peor. Ella es joven y necesita vivir una vida más sana, lejos de aquel hombre que no le trae nada bueno. Él también necesita ayuda, no sé si sus familiares no ven esto.

Muy fuerte...

A la gente no se le escapa una, Delia Muñoz supuestamente se separó de su esposo, que es mayor que ella, y quedaron de una vez tirándole “hate”, porque dicen que ya dejó al viejito. ¡Fuerte! No saben sí es o no cierto y ya andan hablando cosas de la pareja. Estos son temas delicados. Más empatía y sí ellos se dejaron, esto no le afecta a nadie, solo a ellos.