¡Horrible!

¡Madre Santa! De verdad que hasta yo me asusté con ese tatuaje que se hizo un seguidor con el rostro de Sandra Sandoval. ¡Está feo! ¿Quién sería el artista que hizo ese dibujo? Así como dijo la misma “Gallina Fina”, ese tatuaje asusta a un niño que no quiere dormir. Al menos Sandra comentó que lo que vale es la intención del seguidor. Pero sí está feo ese tatuaje.

¡Caramba!

Al igual que Kiara, también he quedado sorprendida porque hay personas panameñas que no saben que ella canta música típica. O sea, la “mijita” canta desde pequeña junto con su hermano y que no la conozcan, es difícil de creer. Pero, bueno, estas cosas pasan. No soy amante de su música, pero sí sé quien es ella y su familia. Pónganse en las pilas gente, ella es famosa.

Muy mal

¡Qué fuerte! Sí, eso de que le pararon el baile a Abdiel Nuñez y estoy de acuerdo con los que dicen que más personas hay en un “mall” y ahí las autoridades de salud no dicen nada. La ley debe ser pareja, dejen ese favoritismo. Además, la gente necesita trabajar para pagar sus gastos, porque el Gobierno no le va a pagar las deudas. Espero las autoridades recapaciten.