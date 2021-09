¡Fuerte!

Versión impresa

A la gente le gusta el bochinche.

Sí, si sacamos cuenta Alexis y Verónica pudieron “estar embarazados” en su boda, pero, a quién le debe importar. No son los primeros y de verdad no serán los últimos. No es nada extraño como para generar tanto revuelo. Sí, yo empecé a sumar y restar, pero, ya pues. Al final los “mijitos” ya están casados y felices.

¡Ay Dios!

La verdad me gustó como le quedó la nariz a Ludwik Tapia, se ve simpático. Y al parecer solo fue un retoque pequeño, nada exagerado. Cada quien es dueño de su cuerpo y de hacer con él lo que desee. Sí, sí es verdad que cuando tenga sus hijos lo van a delatar porque ahí se verá la verdadera nariz, pero, qué importa, ahorita él está feliz con su cirugía.

Me gusta

Oye, no le había prestado atención a “La Secre Raiza”, me gusta ese personaje, muestra tantas realidades que se viven en el país y de una manera jocosa, que sin duda, muchos se sentirán identificados. Unos dicen que está copiando a “La Ministra”, yo no lo creo, cada una tiene su estilo de divertir a sus miles de seguidores. Siga así, va por buen camino.