Reclamadera

¿Cuándo es que se acaba ‘Yo me llamo’? Es que esa chilladera y reclamadera de Ingrid De Ycaza todas las semanas ya me tiene harta. Que si yo soy profesional, que si respeten mi criterio, que si le dijeron gorda, ay ya, ya está bien crecidita como para estar llorando por lo que opinan los demás en las redes sociales. ¡Basta! No veo a otros jurados en lo mismo.

Papa en la boca

Dejando a un lado las ñañequerías de Ingrid, dónde está el buzón de sugerencias del programa. Es que la papa en la boca de Diego de Obaldía me tiene al borde. Sí, ya sé que él es bien yeyé y pues uno acá no está acostumbrado a tanto, pero es que a veces ni los chistecitos se le entienden y ya uno no sabe cuándo está actuando y cuándo es él mismo… ¿o es que la cosa es así?

Ayuda

Pasan los años y mi pobre Yohany Guevara batallando como puede. Por lo menos ahora me le dan un poco de amor con el maquillaje y los peinados y ella como siempre trata de hacer su trabajo impecable, pero también pueden ayudarla con un buen curso de colorimetría para que aprenda a escoger colores más favorecedores. Por todo lo demás, esa morenaza es un espectáculo.