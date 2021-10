Bien

Versión impresa

No podía dejar pasar la semana sin felicitar a Alejandro Torres, luego de esa despedida del grupo de “El Mechi Blanco”. Muy profesional el “mijito”, después de todas las diferencias que se dieron con la hija de Ulpiano Vergara antes de que él decidiera dejar la agrupación. Me encantaron sus palabras de agradecimiento a Ulpiano, así se hace. ¡Muy bien!

No y no...

No ganaba. También soy del grupo que dice que José José era el que tenía que llevarse ese lugar en “Yo me llamo”. Sí, acepto que Rocío Durcal (Danelie Martínez) cantó bien, pero no para ganar el concurso. La verdad no sé que les pasa a los jurados, al final siempre se lleva el premio alguien a quien muchos no consideramos lo merecía ya que vimos su desempeño.

Pereza...

¡Qué alboroto! La gente se espanta con unas tonterías. “EL Tachi causó revuelo tras compartir en su Instagram una imagen de un Ferrari y ya la gente preguntándose si es de él o no. Si se lo regalaron o él lo compró. De la manera que sea es su asunto, él sabrá como mantener ese carro. Aunque capaz es pura taquilla o es la promoción de alguna canción. ¡Dejen vivir!