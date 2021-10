Muy gracioso

Versión impresa

¡Ay Dios mío! La verdad que me he divertido con todos los comentarios que le han dejado a “La Gallina Fina” por usar el disfraz de la serie “El Juego del Calamar”. Le han dicho de todo, pero, en tono de chiste. Sandra Sandoval también se lo ha tomado con humor, algo característico en ella. A mí me parece que no se le veía mal. Ella se metió en el papel. ¡Muy gracioso!

Pereza

Ya dejen de hablar de Ana Blanco, aburren. Que, si la “mijita” tiene marido o no, esto que lo otro. Algunos deben superar que ya no está en el certamen de Señorita Panamá, sin importar las razones, ya está fuera de la jugada. No obstante, sí tengo que contar que siento que hay algo en ella que no me cuadra, cuando la veo decir algo me da una sensación de falsedad.

Mira tú...

Soy del grupo que dice que en ocasiones el “outfit” y el maquillaje de Diana Villamonte la hacen ver de más edad y, aclaro, eso no es pecado, pero, debe lucir más fresca. Y, me convenzo más de esto, cuando la veo al lado de su mamá que a veces se ve más joven que Diana. No sé si será solo percepción mía. Sin embargo, las dos son guapas a su manera.