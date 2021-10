Muy bien

Versión impresa

Oye, me encantó ver a Kathy Phillips en “Pasapalabras”, la “mijita” tiene un gran carisma. Fue la más divertida. Es que tiene unas ocurrencia, que ni hablar. Además, se vistió sencilla, pero se veía divina. A veces dicen que menos es más y de verdad que estoy creyendo en eso. No hay que ser tan despampanante para llamar la atención. Nuevamente le digo: Me encantó.

Digo yo...

Siento que ese “dulce reto” de “Mi Familia Cocina Pritty” no debe ser así. Hay competidores que quedan en desventaja. Sí, ya sé que es un reto, pero se pasan, son recetas complicadas, deben buscar un balance, porque así cualquiera va a perder. Por ejemplo, hay unos que en su vida han hecho un bizcocho en tan poco tiempo. Obvio que les va a quedar horrible.

Talento

¡Bella! No puedo dejar pasar la semana sin antes resaltar el gran trabajo de Bettinita en “Algo Azul”. Si continúa así tendrá un gran futuro en el mundo de la actuación. Es chispa y carismática. Además, que bueno que sus padres la apoyen en toda esta aventura. De verdad qué lindo, hasta ganas de llorar de la emoción de verla me han dado. Siga así. ¡Aplausos de pie!