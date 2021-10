¿Será?

Versión impresa

Me agrada que Carolina Dementiev esté nominada en los People’s Choice Awards. Compartir contenido sobre cómo llevar un estilo de vida saludable le dio frutos. Imagino que su nominación es por esto. Eso está bien, ojalá sus seguidores sigan sus consejos. No me queda claro el tema de la selección, pero enhorabuena. Panamá una vez más en estos premios.

Suerte

Ya abrió el negocio de Jacky Guzmán, una tienda. Espero que le vaya muy bien con este emprendimiento, que siga cumpliendo sus objetivos. Bueno, también me gustaría ver los precios de los productos, imagino que nada baratos. Allá el que pueda darse esos gustos. Espero que no todo esté tan caro para que todos puedan cooperar con ella.

Felicidades

De verdad que Sofía Valdés merece un aplauso de pie, esta “mijita” sí que está cosechando éxitos. Mira que formar parte del proyecto Homme Girls, es grande. Felicidades. Un escalón más en su carrera, la cual ha sabido aprovechar al máximo. Espero que no se le suban los humos a la cabeza como a otros, recuerde que la humildad es clave para el éxito.