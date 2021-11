Payasada

Qué tontería, Patty Castillo diciendo que le ofrecieron $20 mil dólares para pasar dos días con un personaje desconocido. ¡O sea! Me cuesta creer este relato de la “mijita”. Parece un cuento, pero, al final es ella la que sabe la verdad de esta historia. Hay algo que no me cuadra. ¿Será que fueron los 20 mil? ¿Será que dijo que no? ¿Será cierta la historia? No sé.

¡Ay madre!

No puedo creer que ya se acabó el romance de Birna Quintero con el exbeisbolista. ¿Será cierto? Tan bonitos que se veían, pero, recuerden que todo lo que brilla no es oro. ¡Un amor fugaz! Por eso no es bueno exponer sus relaciones amorosas, porque después quedan mirando un chispero. Es bueno tomar las cosas con calma, dejen que pase más tiempo. Es un consejo.

Sí y no...

Me ha gustado ver a Kiara en “Pasapalabras”, muy guapa. No obstante, tenían que ser más hábil a la hora de responder. Aunque también entiendo que los productores del programa necesitan caras de la farándula local para atraer más al público. Sin embargo, siento que no hay necesidad de eso, porque el programa es interesante. Piensen bien a quien van a llevar.