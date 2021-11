¡Pereza!

Versión impresa

¡Ay no! Ya Ana Blanco se pasa. Está en España y sigue hablando de su salida del certamen de belleza. Ya deje el trauma, deje que la gente hable, usted quédese tranquila y sea más feliz de lo que dice ser. No le dé color a eso, porque lo que hace es generar más comentarios en su contra y se va a mortificar aún más. No pierda el tiempo. Es solo un consejo.

Me gustó

Me uno al grupo que elogió a la cantante Brenda Lau por su interpretación de esa hermosa canción con la que honró a la Tierra que la vio nacer. Además, me sirvió para recordar la bella voz que tiene Brenda y lo bella que se ve. Sí, de verdad está muy guapa, más que antes. Como que el matrimonio le ha caído muy bien. Le deseo lo mejor.

No se pase...

No sé, pero ya me está empezando a aburrir Kenny Dancer, “La Ministra”, yo sé que es un personaje, pero a veces se pasa con sus payasadas. Por estos días de Fiestas Patrias, lo vi en las dianas de Chilibre y me parece que a veces se queda sin creatividad y empieza a inventar, y como que cae en la tontería. No sé, ponga a trabajar ese ingenio, usted puede.