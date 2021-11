Pezuñas

Versión impresa

Doralis Mela hizo reír a más de uno con su TikTok de los hombre que exigen a las mujeres tener los pies limpios, pero que los de ellos están asquerosos. Estoy de acuerdo con ella, pero, escucharla hablar así me da la impresión de que todos los hombres que le han tocado tienen los pies hediondos. No todos son así, aunque hay casos que dan ganas de huir.

No y no

Ese Rafe Lucado se cree que todos deben temerle, deje la tiradera de “hate” y dígale de frente a Daniel, qué es lo que le molesta. Me da pereza cuando estos “influencers” quieren llamar la atención y empiezan a pelear en redes sociales. A veces pienso que ellos solo quieren conseguir más seguidores. Ya díganse las cosas en la cara de una vez, dejen el espectáculo.

Bien

En estos días me puse a observar que “Sech” había bajado las revoluciones en redes sociales. ¡Ojo! No estoy diciendo que haya pasado de moda, solo que sentía que no publicaba mucho. No obstante, tras anunciar su presentación en el Choliseo de Puerto Rico, la llama volvió a tomar fuerza. “Sech” es “Sech”, ojalá siga manteniendo su humildad, nada le cuesta.