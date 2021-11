No sé

Versión impresa

“El Boza” ha entrado a la moda de pintarse las uñas, pero “para gustos los colores”. Sí, ya sé que esto lo hacen como una forma de levantar su voz contra flagelos de los que son víctimas varias personas o, también, por moda. En el caso del intérprete de “Ella” no sé sabe por qué lo hace, pero, a mí no me agrada. Aunque lo bueno es que sigue siendo un gran artista.

¡Ay no!

No me gustó para nada la actitud de Ricardo de Icaza en “Pasapalabras”, está bien que es una competencia, pero, se pasó atacando a Julio Shebelut. Era como un niño peleón. Además, todo lo que hacía Shebelut a él le molestaba. ¡Ojo! No estoy defendiendo al “Rey de la Gambeta”, pero Ricardo tenía que bajarle dos rayitas a su mal comportamiento.

¿Ganará?

Qué buena la actitud de Josué Reyes en “Pasapalabras”, creo que está batallando fuerte. Se ve que tiene carisma. Me agrada el “mijito”. Además, veo que ya tiene sus fanes, qué bien. Vamos a ver sí logra quedarse en la competencia y se lleva el premio mayor. Solo hay que ponerle unos compañeros más chispas, no se dejen llevar dizque porque son “famosos”.