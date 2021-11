No sean así

Oye, qué malos. Milka Rodríguez recordó el apoyo que estaba pidiendo para ver si gana la beca para estudiar inglés en Irlanda y le han dicho de todo. No sean así, la “mijita” solo quiere ir a estudiar, me parece bien. Solo estaba pidiendo el apoyo con los “likes”. Ella quiere superarse, no entendí la actitud de algunas personas frente a esta historia. Yo sí le deseo suerte.

¡Fuerte!

¡Ay madre, qué bochinche! Ese altercado de Jhonathan Chávez con una persona del público, ha dado de qué hablar. Hay quienes dicen que el músico se pasó. ¡Ojo! No soy participe de la violencia, pero, fue la gota que derramó el vaso. Jhonathan es un ser humano como cualquiera y fue una reacción del momento. Cualquiera hubiese actuado así por el “calor” del momento.

¡Santo!

Creo que no debieron bajar la guardia. Sí, me refiero a Ulpiano Vergara y Osvaldo Ayala, y los contagios de la covid-19 en ambas agrupaciones. En ese mano a mano vi un desorden con el uso de la mascarilla. La gente se olvida de la covid-19 en medio del “jolgorio”. Además, hasta a los músicos los vi sin la mascarilla. Ya les queda de experiencia para todos.