Felicidades

Versión impresa

Vi el tráiler de la película “Sancocho Presidencial” y ese adelanto de la cinta, me parece interesante. Pero, quiero resaltar el trabajo de Elmis Castillo, quien a pesar de sus “locuras”, cuando dice dar lo mejor frente a la cámara, así lo hace. Muy buen trabajo al juzgar por este adelanto de la película. “Mijito” continúe así que va por buen camino.

Se le fue.... ¿Y?

No crean que la tengo contra Marelissa Him, pero, es inevitable no mencionar el episodio de la palabra sucia que dijo durante el pase en la transmisión del juego de Panamá-El Salvador. No obstante, considero que no hay que alarmarse fue la emoción o tensión del momento. Los fuegos artificiales la asustaron, hasta a mí me hubiesen asustado. Son cosas que pasan en vivo.

¡Qué nivel!

Más bien, qué “pritty” ver como Iker Casillas felicitó a la vicealcaldesa, Judy Meana por su cumpleaños. “Son niveles”. Claro, ya hay más de una ardida por esto. No me pareció nada mal, al contrario qué privilegio, porque no cualquiera recibe un saludo de este personaje. Y, bueno, Judy Meana fue muy sencilla al responder a esta felicitación, me gustó.