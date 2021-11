¡Dios!

¡Ay no! Hay gente que sí le gusta hablar sin saber, le han dicho de todo a Domi Leira tras su participación en el evento de fisicoculturismo, por el tono de piel. ¡Señores! Es algo normal que la piel esté bronceada para este tipo de certámenes. Es decir, usan un tinte para ver mejor el trabajo con los músculos. Así que antes de hablar y burlarse deben informarse bien.

Un aplauso de pie a Elmis Castillo por el detalle con su mamá, era un sueño de la señora y el se lo cumplió. Y, lo mejor fue ver la reacción de ella, se le quería salir el corazón de felicidad. No es para menos. ¡Qué momento más emotivo! Simplemente hermoso. Casi lloro al ver el momento de la entrega de este regalo. Se ve que Elmis es un buen hijo.

Vi el TikTok de Ana Blanco donde le preguntaron el por qué no salía en fotos o videos con sus padres adoptivos. Y su respuesta fue que a su papá no le gusta y que su mamá ya no está. Sentí un nudo en la garganta. A veces las personas se pasan de imprudentes, pues sino salía con ellos era por algo, una razón que solo le debe importar a ella. Creo que la atacan demasiado.