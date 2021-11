¡Fuerte!

Oye, la gente no perdona para decirle a Polo Polo que su novia se ve mayor que él. Creo que él ya lo sabe, para qué recordáselo. Dejen la maldad. La señora es guapa y qué tiene si es mayor. Es problema de ellos dos. Que si las fotos tienen “photoshop”, quién no ha usado “photoshop”, no sean hipócritas. Lo importante es que ella está feliz con su novio.

¿En qué le afecta? Elizabeth Jipsion es una metida, que le importa si publican o no cosas de Ana Blanco. Parece que quiere que publiquen cosas de ella. Deje la envidia, al menos a mí me suena a dolor. Si le quieren dar fama a la muchacha no es su problema, caramba. No sea necia. Entreténgase en sus obras de teatro, que allá hace un buen trabajo.

Creo que ya es suficiente con el tema de Marilú De Icaza Ávila y su compromiso “en las nubes”. Está bueno el tema, pero ya llega un momento en que aburre. Felicidades a ellos, pero ya cansan con esos detalles. De seguro será una gran boda, pero sean más reservados, luego se quejan si los “haters” publican cosas de ellos. Hay límites. Es solo un consejo.