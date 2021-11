Fuerte

Brenda Smith, Señorita Panamá, causó una algarabía al llegar a Israel, pero también ha provocado una serie de comentarios aquí en Panamá por su acento mexicano. Han dicho de todo en redes sociales. La gente no perdona. En realidad a mí no es que me cause gracia, pero ella ya es la elegida para representar al país y solo nos queda apoyarla. ¡Suerte Brenda!

Aplausos

Oye, qué satisfacción saber que Joseline Pinto fue escogida para hablar de la cultura y tradiciones de Panamá en un canal chileno. Tampoco vi la entrevista, pero sí pude apreciar lo que dijo Joseline luego de esta. Yo también me sentiría orgullosa de hablar de mi cultura, de lo autóctono de Panamá. Creo que la “mijita” quedó bien, ella sabe mucho de este tema.

Bárbaros

A mí sí me gustó el arbolito de Navidad de Sandra Sandoval, se ve coqueto, aunque no sea grande. Claro, el público espera que el árbol navideño de la cantante sea un espectáculo, porque ella es “famosa”. Por algo “La Gallina Fina” decidió que fuese ese, no creo que la razón sea que no haya querido gastar más. Qué bueno que a ella le resbalan los malos comentarios.