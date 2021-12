Bien

Bueno, tengo que aceptar que las palabras de Doralis Mela me gustaron. Una buena reflexión la de “La Tepesita”. Hay que ser uno mismo, sentirse satisfechos y orgullos de uno, vivir como queremos y no como los demás quieren. Aunque con estas palabras muchos le recordaron ese hecho que la va a marcar siempre, el altercado con su ex. Ya deben superar eso.

Pereza

Yedgar, si usted siente que lo están amenazando de muerte en sus redes sociales, le aconsejo que ponga la denuncia donde debe ser para que protejan su vida. Creo que no gana nada publicándolo en Instagram, pues suena como que usted quiere es seguir ganando fama. No tome esto como excusa, mejor vaya y denuncie, que su vida de verdad puede estar en peligro.

¡Ay no!

“Pasapalabra” es un programa “aceptable”, sin embargo, no sé por qué están decayendo con algunos de sus invitados. Alejandro Garrido no es para estar ahí, hace es payasadas y no ayuda mucho. Ya algunos van es a hacer tonterías, no es que ayuden mucho. Producción, póngase pilas, creo que si quieren atraer al público, deben elegir bien a sus invitados.