Más bien...

Yo tomé nota de los ”tips” de Rosetta Bordanea para mantener esa figura envidiable. Dice ella que no hace ejercicio, no le creo mucho, pero me toca pensar que es verdad. ¿O será cierto que la lactancia materna ayuda? Lo que sí es verdad es que luce espectacular y veo que le gusta comer bastante, aunque de forma balanceada. Lo importante es que es hermosa.

Ahora sí

Bueno, los atuendos navideños que ha lucido Michelle Simons, después de aquel desatinado disfraz que usó para arrancar el mes de diciembre, están mejores. Más sobrios y bonitos. Me han gustado. A ella le quedan muy bien, creo que es porque ella vive la navidad al 100%. ¡Qué espíritu! Porque a mí ni por colocar una esfera me ha dado .¡Qué pereza!

¡Barbaridad!

¡Ay no! Ya me está empezando a cansar el Samuel Jaén, si quiere saber de verdad si el hijo de Nikeisha es de él o no, debe preguntarle a ella y no andar publicando cosas en redes sociales. Esto es algo privado y serio, ya él se está pasando. Si quiere ganar gracia que busque otra forma y no el tema del embarazo de la “mijita”.

¡Póngase serio!