Bien

Versión impresa

Felicidades a Brenda Smith Lezama por su participación en Miss Universo, no ganó, pero lo dio todo en Israel. Aunque no estuve de acuerdo con su participación como candidata panameña, me tocó apoyarla y ella dio lo mejor. Lo acepto. Como siempre no pasamos, pero al menos quedamos entre las 16, algo es algo. Espero que el próximo año Señorita Panamá tenga más suerte.

Mira tú...

Oye, más bien. Marilú de Icaza va con todo para su tienda deportiva. Emprender, es una buena opción. Hacer lo que les gusta, que bueno. La verdad ella a mi ni fu ni fa, pero me agrada saber que tiene proyectos de ese tipo y tengo que resaltarlo. Además, está de más decir que, ella no se mete con nadie y eso le da puntos. Espero pueda lograr su meta y que le vaya muy bien.

No...

Insisto, los platos que prepara Arturo Illueca se ven deliciosos, sin embargo, no me gusta ver cuando los hace. Es como desordenado. Además, habla encima de la comida que está cocinando, no me gusta. A pesar de que se la vaya a comer él mismo siento que no se ve bien, da una mala impresión. Digo yo que se la come él solo. Bueno, los que se la quieren comer con su dosis de saliva es su problema.